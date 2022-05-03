Военкор «Известий» продемонстрировал сожженную технику ВСУ в Рубежном

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Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал технику Вооруженных сил Украины в Рубежном. Она была сожжена в ходе спецоперации.
Журналист отметил, что над съемочной командой находился украинских беспилотный летательный аппарат. В частном секторе до сих пор ведутся бои и там опасно находиться.
«Вот это боевая машина пехоты украинская. И вот внутри можем посчитать, сколько там было человек в момент попадания. Раз, два, три, четыре, пять — кроме касок ничего не осталось от бойцов», — отметил военкор.
Ранее стало известно, что в ходе спецоперации были уничтожены три беспилотника Украины Bayraktar TB2. Об этом пишут «Аргументы недели».
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