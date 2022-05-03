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    Военкор «Известий» продемонстрировал сожженную технику ВСУ в Рубежном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военкор «Известий» продемонстрировал сожженную технику ВСУ в Рубежном

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    Федеральное агентство новостей

    Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал технику Вооруженных сил Украины в Рубежном. Она была сожжена в ходе спецоперации.

    Журналист отметил, что над съемочной командой находился украинских беспилотный летательный аппарат. В частном секторе до сих пор ведутся бои и там опасно находиться.

     «Вот это боевая машина пехоты украинская. И вот внутри можем посчитать, сколько там было человек в момент попадания. Раз, два, три, четыре, пять — кроме касок ничего не осталось от бойцов», — отметил военкор.

    Ранее стало известно, что в ходе спецоперации были уничтожены три беспилотника Украины Bayraktar TB2. Об этом пишут «Аргументы недели».

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