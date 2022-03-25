Военкор Долгарева: киевские власти сознательно превратили Украину в «анти-Россию»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Жители Украины не являются противниками. Однако вражескими силами можно считать киевские власти, которые пытались превратить свою страну в «анти-Россию». С таким мнением выступила военный корреспондент Анна Долгарева.
Журналист написала колонку о своей поездке в Мелитополь и Мариуполь. Ее опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН). Долгарева подчеркнула, что несмотря на свою гуманитарную деятельность, она получает много негативных сообщений от жителей Львова или эмигрантов.
«Но все же они мне не враги. Враги — это нацбаты и ВСУ, стреляющие по Донецку “Точкой У”. Враги — киевские власти, сознательно превратившие свою страну в “анти-Россию”. А вот миллионы украинцев — мне не враги. Нам не враги», — заключила военкор.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.