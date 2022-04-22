Военкор Бернвальд сообщил об освобождении главного здания завода «Азовсталь» в Мариуполе

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На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе бойцами ВС РФ
освобождено главное здание предприятия, при этом уничтожен штаб неонацистов
«Азова» (против некоторых участников формирования в РФ возбуждены уголовные
дела). Об этом сообщил военкор ВГТРК Станислав Бернвальд.
Освобожденное от украинских националистов здание горит, это
результат боестолкновений на территории завода, сообщил журналист Бернвальд.
«Националисты сейчас зажаты только в бункерах: рано или
поздно они будут оттуда выходить», – подчеркнул военкор.
По его словам, боевики «Азова» пытались закрепиться в
подвалах главного здания промышленного предприятия, но были полностью
уничтожены российскими военнослужащими.
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