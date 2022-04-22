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    Военкор Бернвальд сообщил об освобождении главного здания завода «Азовсталь» в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военкор Бернвальд сообщил об освобождении главного здания завода «Азовсталь» в Мариуполе

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    Dwilkens CC BY-SA 4.0 wikimedia.org

    На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе бойцами ВС РФ
    освобождено главное здание предприятия, при этом уничтожен штаб неонацистов
    «Азова» (против некоторых участников формирования в РФ возбуждены уголовные
    дела). Об этом сообщил военкор ВГТРК Станислав Бернвальд.

    Освобожденное от украинских националистов здание горит, это
    результат боестолкновений на территории завода, сообщил журналист Бернвальд.

    «Националисты сейчас зажаты только в бункерах: рано или
    поздно они будут оттуда выходить», – подчеркнул военкор.

    По его словам, боевики «Азова» пытались закрепиться в
    подвалах главного здания промышленного предприятия, но были полностью
    уничтожены российскими военнослужащими.

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