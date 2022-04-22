Военкор Бернвальд сообщил об освобождении главного здания завода «Азовсталь» в Мариуполе

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе бойцами ВС РФ

освобождено главное здание предприятия, при этом уничтожен штаб неонацистов

«Азова» (против некоторых участников формирования в РФ возбуждены уголовные

дела). Об этом сообщил военкор ВГТРК Станислав Бернвальд.