Военкор Александр Сладков рассказал, что будет после признания ЛДНР

Военкор Александр Сладков рассказал, что будет после признания ЛДНР Новости
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Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о дальнейших действиях, которые будут предприняты при возможном признании ЛНР и ДНР и объяснил, почему это выгодно и для Украины.

Сладков вспомнил пример Южной Осетии и Абхазии, а именно обращение новых стран за военной поддержкой к России. Военкор объяснил, что под собой подразумевает признание территорий.

«А это военные базы РФ на их территориях, это участие российских пограничников в охране госграниц с Украиной. Это легальные военные советники из России, помогающие строить новые силовые структуры ЛНР и ДНР», — заявил Сладков.

Но самое важное, по мнению корреспондента, — это безопасность людей, особенно матерей и детей. Признание Донбасса не станет катастрофой и для Украины, сообщает Федеральное агентство новостей. Военкор видит плюсы и для украинских солдат, чьи гробы перестанут приходить родителям.

 
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