Новости0

Военкоматы Москвы отзывают неотработанные повестки и закрывают пункты сбора

Военкор Коц дал самые важные советы для мобилизованных россиян
Федеральное агентство новостей

Мероприятия в рамках частичной мобилизации полностью завершились в Москве, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он обратился к горожанам в своем личном блоге. По словам градоначальника, пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Кроме того, все неотработанные повестки прекращают свое действие. Также Собянин подчеркнул, что власти города будут по-прежнему оказывать прямое содействие Минобороны России в материально-техническом плане.

Военкоматы москва повестки собянин частичная мобилизация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.