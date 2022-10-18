Военкоматы Москвы отзывают неотработанные повестки и закрывают пункты сбора

Мероприятия в рамках частичной мобилизации полностью завершились в Москве, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он обратился к горожанам в своем личном блоге. По словам градоначальника, пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.
«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.
Кроме того, все неотработанные повестки прекращают свое действие. Также Собянин подчеркнул, что власти города будут по-прежнему оказывать прямое содействие Минобороны России в материально-техническом плане.