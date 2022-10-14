Военком Пермского края объяснил, почему от мобилизации не освобождает отсутствие боевого опыта

Во время эфира одна из жительниц Пермского края задала Коковину вопрос, почему в рамках частичной мобилизации в регионе «берут всех подряд, даже не имеющих никакого опыта». Военком ответил, что комиссариат придерживается указа брать в первую очередь людей с боевым опытом, но он есть не у всех.