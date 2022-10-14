Военком Пермского края объяснил, почему от мобилизации не освобождает отсутствие боевого опыта

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин в прямом эфире в соцсети «Вконтакте» объяснил почему в регионе мобилизуют мужчин, не имеющих боевой опыт.
Во время эфира одна из жительниц Пермского края задала Коковину вопрос, почему в рамках частичной мобилизации в регионе «берут всех подряд, даже не имеющих никакого опыта». Военком ответил, что комиссариат придерживается указа брать в первую очередь людей с боевым опытом, но он есть не у всех.
«В указе четко сказано, что предпочтительно, конечно, брать тех — в первую очередь — у кого есть определенный боевой опыт. Конечно же, мы этого придерживаемся. Но у нас не все имеют боевой опыт», — рассказал Коковин.
Он отметил, что именно поэтому на полигонах проводят боевое слаживание, и только затем мобилизованных распределяют по местам несения службы
«Потом люди пребывают в район проведения спецоперации. Там с ними ещё дополнительно будут проведены занятия – уже непосредственно с теми инструкторами, которые имеют боевой опыт. То есть сразу никто не побежит на передовую», — добавил Коковин.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что под мобилизацию попадают отслужившие люди в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность.