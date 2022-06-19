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Водолазы нашли отверстия в борту сухогруза под Туапсе

Водолазы нашли отверстия в борту сухогруза под Туапсе
flickr.com / Alexxx Malev / CC BY-SA 2.0

Водолазы обнаружили отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна, запросившего проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе. Об этом сообщает Росморречфлот.

Водолазы в ходе работ нашли несколько отверстий, которые нужно заделать. Сейчас экипаж этим занимается, указали в пресс-службе.

Также у сухогруза открыты шпигаты — технологические отверстия для слива воды за борт, через которые вода может поступать в случае крена. Экипаж сейчас их закрывает.

Пресс-служба МЧС РФ ранее сообщила, что в районе Туапсе накренилось судно, груженое фруктами и овощами. В ведомстве уточнили, что причиной происшествия стало нарушение балласта.

Ранее четыре человека погибли при столкновении катера с грузовым судном на Волге. Об этом информирует телеканал «360».

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