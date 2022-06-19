Водолазы нашли отверстия в борту сухогруза под Туапсе

Водолазы обнаружили отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна, запросившего проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе. Об этом сообщает Росморречфлот.
Водолазы в ходе работ нашли несколько отверстий, которые нужно заделать. Сейчас экипаж этим занимается, указали в пресс-службе.
Также у сухогруза открыты шпигаты — технологические отверстия для слива воды за борт, через которые вода может поступать в случае крена. Экипаж сейчас их закрывает.
Пресс-служба МЧС РФ ранее сообщила, что в районе Туапсе накренилось судно, груженое фруктами и овощами. В ведомстве уточнили, что причиной происшествия стало нарушение балласта.
Ранее четыре человека погибли при столкновении катера с грузовым судном на Волге. Об этом информирует телеканал «360».