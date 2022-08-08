Водолаз утонул во время поиска тела мужчины, захлебнувшегося на глазах у друзей под Омском

Мужчина захлебнулся на глазах у друзей во время купания в реке Иртыш под Омском. Спустя время в водоеме утонул водолаз, прибывший на поиски тела россиянина. Проводится проверка, сообщает пресс-служба областного СК.
Несчастный случай произошел вечером 6 августа около рабочего поселка Нововаршавка. Накануне мужчина употреблял алкоголь. Кроме того, он купался в неположенном месте.
Позднее на том же участке погиб водолаз. Когда его тело вытащили на берег, выяснилось, что при погружении в воду у него слетел регулятор подачи кислорода, из-за чего спасатель и начал тонуть.
По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Похожий инцидент случился ранее в Челябинской области. Житель региона решил скоротать жаркие дни, купаясь в водоеме в деревне Сычево, и утонул, сообщало издание Argumenti.ru.