Водителям рассказали о правилах поведения при появлении на дороге диких животных

Кроме того, специалист добавила, что если животное возникло на дороге за секунду до столкновения, то водителю нужно постараться уйти от удара с животным, пусть лучше авто слетит на обочину, чем полтонны живого веса войдут в салон. При падении на стекло лось бьется в него таким образом, что человеку выжить почти невозможно, пояснила спикер.