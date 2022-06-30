Водителям рассказали о правилах поведения при появлении на дороге диких животных

Водителям, при появлении на дороге животных, нужно снизить скорость и включить аварийный сигнал, рекомендует генеральный директор Региональной общественной организации Союз безопасности дорожного движения Московской области Светлана Заболоцкая.
Как сообщает «Радио 1», одним из самых опасных животных для водителей из-за габаритов и частых появлений на дороге считается лось. По словам эксперта, при выходе лося на дорогу, нужно сразу остановиться и включить аварийный сигнал, предупреждая других водителей, встречным машинам следует подать знак огнями фар. После того, как животное уйдет с дороги, сигналить нельзя, поскольку это может спровоцировать неадекватную реакцию лесного обитателя, предупредила Заболоцкая.
Кроме того, специалист добавила, что если животное возникло на дороге за секунду до столкновения, то водителю нужно постараться уйти от удара с животным, пусть лучше авто слетит на обочину, чем полтонны живого веса войдут в салон. При падении на стекло лось бьется в него таким образом, что человеку выжить почти невозможно, пояснила спикер.