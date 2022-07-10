Водители автобусов стали показывать петербуржцам «палец» после запуска транспортной реформы

«Здравствуйте, в автобусе 302 водитель обхамил, показал «палец». Не предупредил, что он на обеде, не остановил на остановке, объехал круг вокруг больницы и встал под окнами, нам пришлось опять бежать на остановку», – написала одна из местных жительниц в социальных сетях.