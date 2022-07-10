Водители автобусов стали показывать петербуржцам «палец» после запуска транспортной реформы

Жители Петербурга стали все чаще сталкиваться с недоброжелательностью, а порой и с откровенным хамством со стороны водителей общественного городского транспорта.
После запуска транспортной реформы автобусов стало не хватать, а в тех, которые все-таки приходят, водители не отличаются вежливостью. Например, некоторые пассажиры пожаловались, что вместо открытия дверей шоферы показывают «палец».
«Здравствуйте, в автобусе 302 водитель обхамил, показал «палец». Не предупредил, что он на обеде, не остановил на остановке, объехал круг вокруг больницы и встал под окнами, нам пришлось опять бежать на остановку», – написала одна из местных жительниц в социальных сетях.
Петербуржцы связали такое вызывающее поведение водителей с тем, что на новых маршрутах работают некомпетентные специалисты. При этом многие горожане пытались повлиять на ситуацию, обращаясь в специальные службы, однако это ничего не изменило, пишет издание «ПолитРоссия».