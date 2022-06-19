Водителей электросамокатов предложили обязать сдавать экзамены в ГИБДД

Заместитель главы комитета Государственной думы по спорту Сергей Бурлаков предложил ввести экзамен, успешная сдача которого даст право управлять электросамокатами. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат Госдумы утверждает, что каждый водитель электросамоката должен четко знать о правилах пересечения пешеходных переходов, парковке и скоростных ограничениях. По его мнению, принимать экзамены для получения прав на управление электросамокатами могут в ГИБДД.
«Думаю, что было бы логично проводить такое тестирование в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката документ, подтверждающий успешное тестирование», — заявил Бурлаков.
Отмечается, что в октябре 2021 года Министерство внутренних дел России и Минтранс предложили внести изменения в Правила дорожного движения. В частности предлагалось ограничить максимальную скорость электросамокатов до 25 километров в час.