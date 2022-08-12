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Водителей челябинских маршруток оштрафовали за выключенные кондиционеры

Водителей челябинских маршруток оштрафовали за выключенные кондиционеры
pxhere.com

«Организатор перевозок Челябинской области» в течение недели проверил работу общественного транспорта на 24 городских маршрутах.

В своем Telegram-канале организация отчиталась о том, что за различные нарушения с 1 по 5 августа нерадивые перевозчики были оштрафованы в общей сложности на 86 тысяч рублей. Среди выявленных изъянов работы упоминается отказ от включения кондиционеров в жаркую погоду, сообщает «УралПолит.Ru».

Некоторые водители не открывали переднюю дверь, другие игнорировали штатные остановки. Не везде были установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. У некоторых перевозчиков было зафиксировано несоответствие подвижного состава.

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