Водителей челябинских маршруток оштрафовали за выключенные кондиционеры

В своем Telegram-канале организация отчиталась о том, что за различные нарушения с 1 по 5 августа нерадивые перевозчики были оштрафованы в общей сложности на 86 тысяч рублей. Среди выявленных изъянов работы упоминается отказ от включения кондиционеров в жаркую погоду, сообщает «УралПолит.Ru».