Водителей челябинских маршруток оштрафовали за выключенные кондиционеры

«Организатор перевозок Челябинской области» в течение недели проверил работу общественного транспорта на 24 городских маршрутах.
В своем Telegram-канале организация отчиталась о том, что за различные нарушения с 1 по 5 августа нерадивые перевозчики были оштрафованы в общей сложности на 86 тысяч рублей. Среди выявленных изъянов работы упоминается отказ от включения кондиционеров в жаркую погоду, сообщает «УралПолит.Ru».
Некоторые водители не открывали переднюю дверь, другие игнорировали штатные остановки. Не везде были установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. У некоторых перевозчиков было зафиксировано несоответствие подвижного состава.