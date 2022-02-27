Водитель Volvo сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе в Петербурге

Водитель Volvo сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе в Петербурге Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Серьезное ДТП случилось в Красносельском районе Петербурга. В результате наезда пострадала шестилетняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 26 февраля в 16:30 по московскому времени на проспекте Героев. По предварительным данным, 56-летний водитель Volvo сбил на территории нерегулируемого пешеходного перехода ребенка, который переходил дорогу с родителями.

Виновник аварии отвез пострадавшую в больницу, где у нее диагностировали ушиб передней брюшной стенки и ссадину языка. В настоящее время девочка находится в реанимации. По данному факту правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Не только невнимательность водителей становится причиной многих дорожно-транспортных происшествий, но также гололед и неубранный снег. По данным портала «Наш Санкт-Петербург», ранее за сутки специалисты зафиксировали более 300 жалоб на работу коммунальных служб. Однако Смольный и губернатор Александр Беглов не предпринимают никаких решительных действий для исправления ситуации в Северной столице.

 
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