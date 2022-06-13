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Водитель ВАЗа попал в больницу с травмами после ДТП в Ноябрьске

Водитель ВАЗа попал в больницу с травмами после ДТП в Ноябрьске
piqsels.com

Авария произошла около подъезда к микрорайону Железнодорожников в Ноябрьске. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет, пишет сайт «Красный Север».

ДТП зафиксировано около 17:40 по местному времени 12 июня. Предварительно установлено, что владелец ВАЗа двигался по трассе, но не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

К месту случившегося прибыли правоохранители Ямала и бригада скорой помощи. Водителя с травмами увезли в местную больницу. По словам очевидцев, в машине находился 16-летний пассажир. Ему медпомощь не потребовалась.

По данным ГИБДД по ЯНАО, с начала года произошло свыше 2300 аварий. В них погибли восемь человек, еще более 130 получили травмы. Правоохранители просят участников движения соблюдать ПДД.

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