Водитель ВАЗа попал в больницу с травмами после ДТП в Ноябрьске

Авария произошла около подъезда к микрорайону Железнодорожников в Ноябрьске. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет, пишет сайт «Красный Север».
ДТП зафиксировано около 17:40 по местному времени 12 июня. Предварительно установлено, что владелец ВАЗа двигался по трассе, но не справился с управлением и допустил съезд с дороги.
К месту случившегося прибыли правоохранители Ямала и бригада скорой помощи. Водителя с травмами увезли в местную больницу. По словам очевидцев, в машине находился 16-летний пассажир. Ему медпомощь не потребовалась.
По данным ГИБДД по ЯНАО, с начала года произошло свыше 2300 аварий. В них погибли восемь человек, еще более 130 получили травмы. Правоохранители просят участников движения соблюдать ПДД.