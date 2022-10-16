Водитель ВАЗ насмерть сбил 19-летнюю девушку в Майкопе

По данным ведомства, после наезда на пешехода водитель выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-21065. Пострадала 40-летняя местная жительница, которая была за рулем «шестерки». Ее госпитализировали с травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.