Водитель ВАЗ насмерть сбил 19-летнюю девушку в Майкопе

Житель Майкопа за рулем ВАЗ-21104 сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. От полученных травм она скончалась, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.
По данным ведомства, после наезда на пешехода водитель выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-21065. Пострадала 40-летняя местная жительница, которая была за рулем «шестерки». Ее госпитализировали с травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Смертельное ДТП с участием грузовиков произошло ранее на Кубани, сообщал телеканал «360». В аварии пострадали 19-летний пассажир Mercedes, а также его 23-летний водитель. Несовместимые с жизнью травмы получил 57-летний мужчина за рулем BMW.