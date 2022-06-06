Водитель Toyota насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Красноярске

По данным правоохранителей, трагедия произошла сегодня утром около дома на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Пожилая женщина переходила дорогу по зебре, когда ее сбила Toyota. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии, не дожидаясь приезда медиков.