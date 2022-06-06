Водитель Toyota насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Красноярске

Серьезная авария произошла на одной из улиц Красноярска: под колесами иномарки погибла 89-летняя местная жительница. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ГИБДД.
По данным правоохранителей, трагедия произошла сегодня утром около дома на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Пожилая женщина переходила дорогу по зебре, когда ее сбила Toyota. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии, не дожидаясь приезда медиков.
По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств трагедии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще одна авария произошла ранее в подмосковных Химках, где пассажирский автобус врезался в остановку. В результате пострадали не менее 20 человек, сообщал «Царьград».