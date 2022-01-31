Водитель такси сбил пятерых человек на втором километре МКАД

Автомобиль такси сбил пятерых человек на Московской кольцевой дороге. Инцидент произошел в районе второго километра трассы, сообщают СМИ.

На данный момент подробная информация о пострадавших в ДТП отсутствует. К месту случившегося прибыли сотрудники московских экстренных служб. Обстоятельства автомобильной аварии уточняются, пишет РЕН ТВ.

Еще одно ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве 31 января. Рядом с развязкой с Симферопольским шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей. К центру города движение было затруднено. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется, пишет телеканал «360».

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