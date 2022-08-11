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Водитель проведет год в колонии за нападение на инспектора ДПС под Липецком

Водитель проведет год в колонии за нападение на инспектора ДПС под Липецком
pxhere.com

Суд вынес обвинительный приговор жителю Добровского района Липецкой области. Фигурант напал на сотрудника ГИБДД, поэтому отправится в колонию на год, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, автоинспектор остановил машину для проверки документов, в которой сидел водитель с признаками алкогольного опьянения. Он предложил пройти медицинское освидетельствование, но наткнулся на агрессию. Пьяный мужчина ударил сотрудника дорожной полиции кулаком в голову.

Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму. Фигурант дела отказался признать вину. Суд оправил его в колонию на год.

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