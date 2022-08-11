Водитель проведет год в колонии за нападение на инспектора ДПС под Липецком

По данным следствия, автоинспектор остановил машину для проверки документов, в которой сидел водитель с признаками алкогольного опьянения. Он предложил пройти медицинское освидетельствование, но наткнулся на агрессию. Пьяный мужчина ударил сотрудника дорожной полиции кулаком в голову.