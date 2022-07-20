Водитель перевернувшегося на Алтае школьного автобуса пытался избежать столкновения с иномаркой

Утром в Солонешенском районе Алтайского края съехал в кювет и перевернулся школьный автобус, в котором находились 33 ребенка. Однако свидетели происшествия рассказали, что водитель съехал с дороги, пытаясь уклониться от столкновения с иномаркой, которая выехала на встречную полосу.
Удержать громоздкую машину на проезжей части не удалось, и автобус перевернулся, передает издание «Наш Бийск». Многие машины остановились, люди из них бросились оказывать помощь пострадавшим и испуганным детям. Очевидца рассказывают, что автобус катился по крутому склону около шестидесяти метров.
Также те, кто видел аварию и ее последствия, отмечали, что водитель, несмотря на то, что сам сильно пострадал (у него было сломано несколько ребер, рваная рана на голове), до последнего помогал детишкам выбираться из разбитого автобуса. Все очевидцы считают чудом, что дети остались живы.