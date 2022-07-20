Водитель перевернувшегося на Алтае школьного автобуса пытался избежать столкновения с иномаркой

Также те, кто видел аварию и ее последствия, отмечали, что водитель, несмотря на то, что сам сильно пострадал (у него было сломано несколько ребер, рваная рана на голове), до последнего помогал детишкам выбираться из разбитого автобуса. Все очевидцы считают чудом, что дети остались живы.