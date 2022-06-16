Водитель неуправляемого лесовоза чудом выжил в двух ДТП под Иркутском

Отказавшие тормоза едва не стоили жизни водителю лесовоза: неуправляемая машина дважды спровоцировала ДТП в Иркутской области. Об этом рассказал РЕН ТВ.
По данным телеканала, когда тормоза отказали, водитель до последнего пытался остановить транспортное средство. В результате машина влетела в легковушку, едва не задела столб и понеслась к железнодорожному переезду, к которому уже подъезжал поезд.
Чтобы избежать столкновения с составом, мужчина специально устроил новую аварию. Для этого он врезался в забор частного дома, и грузовик перевернулся. Сам водитель выжил, а выбраться из смятой кабины ему позднее помогли спасатели.
Тем временем в подмосковном Домодедово произошло столкновение четырех автомобилей. В результате погиб один человек, сообщало РИАМО.