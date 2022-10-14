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Водитель легковушки сбил женщину на «зебре» и увез ее с места ДТП в Петербурге

Водитель легковушки сбил женщину на «зебре» и увез ее с места ДТП в Петербурге
pxhere.com

Женщина попала под колеса легкового автомобиля в Красносельском районе Петербурга. Авария произошла на пешеходном переходе возле одного из домов на Гатчинском шоссе.

После ДТП водитель черных «Жигулей» посадил пострадавшую в салон машины и увез в неизвестном направлении, рассказали очевидцы в социальных сетях. Пользователи выразили надежду, что мужчина последовал в медицинское учреждение. Правоохранители на данный момент не давали комментариев по факту случившегося.

Ранее женщина за рулем иномарки сбила десятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Октябрьском районе Новосибирска, сообщал телеканал «360».

дтп легковушка петербург
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