Водитель легковушки сбил женщину на «зебре» и увез ее с места ДТП в Петербурге

После ДТП водитель черных «Жигулей» посадил пострадавшую в салон машины и увез в неизвестном направлении, рассказали очевидцы в социальных сетях. Пользователи выразили надежду, что мужчина последовал в медицинское учреждение. Правоохранители на данный момент не давали комментариев по факту случившегося.