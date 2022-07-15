Водитель легковушки насмерть сбил менявших колесо на обочине мужчин в Орске

По данным полицейских, 20-летний студент Новотроицкого техникума за рулем ВАЗ-2114 при перестроении в крайний правый ряд совершил наезд на двух мужчин, которые остановились на обочине для замены колеса у машины ВАЗ-2110, однако не выставили специальный знак.