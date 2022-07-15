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Водитель легковушки насмерть сбил менявших колесо на обочине мужчин в Орске

Водитель легковушки насмерть сбил менявших колесо на обочине мужчин в Орске
УМВД России по Оренбургской области

Двое мужчин погибли под колесами легкового автомобиля в центре Орска. Дорожная трагедия произошла на проспекте Ленина, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Оренбургской области.

По данным полицейских, 20-летний студент Новотроицкого техникума за рулем ВАЗ-2114 при перестроении в крайний правый ряд совершил наезд на двух мужчин, которые остановились на обочине для замены колеса у машины ВАЗ-2110, однако не выставили специальный знак.

Пострадавшие от тяжелых травм скончались до приезда медиков. После этого «четырнадцатая» врезалась в попутно двигающийся транспорт. На этом же участке проезжей части столкнулись еще два автомобиля.

Накануне два человека стали жертвами ДТП с участием легковушки и грузовика в Ростовской области, передавал телеканал «360».

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