Водитель Lada Priora сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе в Балаково

Пожилая жительница саратовского города Балаково получила травмы после наезда Lada Priora. Сейчас пенсионерка находится в больнице, передает местная администрация со ссылкой на управление МВД.
Инцидент произошел утром минувшей субботы на улице Комарова. Пожилая женщина переходила дорогу по «зебре», когда ее сбила отечественная легковушка.
По данному факту организована проверка, в ходе которой станут известны причины и обстоятельства аварии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тем временем в Ивановской области суд вынес приговор по делу местного жителя, который совершил наезд на пожилую пару. За это мужчина отправлен в колонию-поселения на год и восемь месяцев, сообщал телеканал «360».