Водитель Lada получил смертельный удар током при столкновении с опорой ЛЭП под Челябинском

Водитель Lada не справился с управлением и вылетел за пределы дороги, врезавшись в опору ЛЭП под Челябинском. После ДТП на машину упал оборвавшийся провод, и при попытке убрать его мужчина получил смертельный удар током, передает пресс-служба регионального УГИБДД.