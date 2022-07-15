Водитель Lada получил смертельный удар током при столкновении с опорой ЛЭП под Челябинском

Водитель Lada не справился с управлением и вылетел за пределы дороги, врезавшись в опору ЛЭП под Челябинском. После ДТП на машину упал оборвавшийся провод, и при попытке убрать его мужчина получил смертельный удар током, передает пресс-служба регионального УГИБДД.
Несчастный случай произошел рано утром 14 июля на Советской улице в селе Сугояк. Отмечается, что у погибшего не было водительского удостоверения.
По данному факту правоохранители организовали проверку, чтобы узнать причину аварии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.