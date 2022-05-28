Водитель каршерингового авто сбежал после столкновения с машиной скорой помощи в Москве

В российской столице произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и машины скорой помощи, внутри которой находился пациент. Об этом рассказал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел сегодня днем на Краснопресненской набережной. После столкновения водитель арендованного автомобиля сбежал.
Предварительно, никто не пострадал. Причины, обстоятельства и личность второго участника дорожного инцидента станут известны после проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Москве произошло еще одно ДТП. На пересечении Вяземской и Беловежской улиц столкнулись сразу четыре автомобиля, из-за чего движение по дороге было временно затруднено, сообщало РИАМО.