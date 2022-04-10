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    Водитель КамАЗа угодил в дорожную «ловушку» в Пушкинском районе Петербурга

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look press/Maksim Konstantinov

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    Global look press/Maksim Konstantinov

    Глубокая яма образовалась на территории Пушкинского района Петербурга. Водитель КамАЗа сначала попался в нее, а потом безуспешно пытался выбраться, сообщили пользователи Сети. 

    Судя по кадрам, которые предоставили очевидцы, КамАЗ не мог преодолеть «полосу препятствий», представленную из ям, нерастаявшего снега и луж. Выехать из «плена» без посторонней помощи не получалось. Водитель пытался сдать назад, чтобы попробовать вновь выехать из низины, однако попытки были безуспешными. 

    «Лужи и огромные ямы не дают возможность нормально ездить. И ведь даже не подтолкнешь такого малыша», — написали пользователи. 

    Недавно эксперты признали состояние дорог Северной столицы неудовлетворительным. Этот факт нередко приводил к повышению аварийности на магистралях города. Петербуржцы неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на плачевное состояние проезжей части, однако на данный момент эффективных мер предпринято не было. 

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