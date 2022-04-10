Водитель КамАЗа угодил в дорожную «ловушку» в Пушкинском районе Петербурга

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Глубокая яма образовалась на территории Пушкинского района Петербурга. Водитель КамАЗа сначала попался в нее, а потом безуспешно пытался выбраться, сообщили пользователи Сети.
Судя по кадрам, которые предоставили очевидцы, КамАЗ не мог преодолеть «полосу препятствий», представленную из ям, нерастаявшего снега и луж. Выехать из «плена» без посторонней помощи не получалось. Водитель пытался сдать назад, чтобы попробовать вновь выехать из низины, однако попытки были безуспешными.
«Лужи и огромные ямы не дают возможность нормально ездить. И ведь даже не подтолкнешь такого малыша», — написали пользователи.
Недавно эксперты признали состояние дорог Северной столицы неудовлетворительным. Этот факт нередко приводил к повышению аварийности на магистралях города. Петербуржцы неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на плачевное состояние проезжей части, однако на данный момент эффективных мер предпринято не было.