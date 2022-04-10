Водитель КамАЗа угодил в дорожную «ловушку» в Пушкинском районе Петербурга

Судя по кадрам, которые предоставили очевидцы, КамАЗ не мог преодолеть «полосу препятствий», представленную из ям, нерастаявшего снега и луж. Выехать из «плена» без посторонней помощи не получалось. Водитель пытался сдать назад, чтобы попробовать вновь выехать из низины, однако попытки были безуспешными.