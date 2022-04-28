Водитель иномарки выехал на тротуар и сбил пешехода в центре Москвы

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Иномарка выехала на тротуар, сбила идущего пешехода и скрылась с места аварии в центральной части Москвы, сообщает в среду Telegram-канал 112.
Инцидент произошел на Мытной улице. На опубликованных кадрах в соцсетях видно, как водитель легкового автомобиля движется по дороге неровными зигзагами. В один момент злоумышленник сворачивает на тротуар, где сбивает человека.
От сильного удара пострадавший отлетел в стену жилого здания. После случившегося иномарка скрывается. На месте ЧП работают правоохранители и медики. В настоящее время все детали случившегося устанавливаются.
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