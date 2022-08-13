Водитель иномарки снес остановку вместе с пешеходом в центре Еревана

Дорожный инцидент с пострадавшими произошел в столице Армении Ереване 13 августа. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на республиканское МЧС.
Было установлено, что виновником аварии стал водитель легковушки Mazda. Мужчина врезался в автобусную остановку на улице Арменакян. По данным ведомства, после столкновения автомобиль отбросило на прохожего.
На место прибыли несколько спасательных бригад. Травмы также получил пассажир легковушки. Состояние участников аварии оценивается как средней степени тяжести.
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