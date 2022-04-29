Водитель иномарки сбил самокатчика в Невском районе Петербурга

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Мужчина за рулем легковушки совершил наезд на самокатчика в Невском районе Петербурга. Дорожное происшествие случилось на улице Дудко, сообщили очевидцы в соцсетях.
По предварительной информации, человек на электросамокате выехал с дворовой территории на большой скорости. Водитель автомобиля Hyundai Sonata не успел среагировать и сбил лихача.
В результате самокатчика с различными травмами доставили в больницу. Сильным ударом у иномарки выбило лобовое стекло.
Сотрудникам городской ГИБДД предстоит установить обстоятельства аварии. По итогам проверочных мероприятий полицейские примут процессуальное решение.
Ранее прокурор попросил суд назначить три года колонии жительнице Новосибирска, которая сбил мужчину на самокате, передавал телеканал «360».