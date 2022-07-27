Водитель иномарки потерял сознание и протаранил машину с детьми в Иркутской области

В Иркутской области водителю стало плохо, из-за чего его автомобиль несколько раз ударил другую легковушку. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает УМВД по региону.
Инцидент произошел на трассе «Байкал». Согласно данным ведомства, мужчина за рулем иномарки потерял сознание. Машина стала разгоняться и врезалась во впередиидущее транспортное средство, в салоне которого находилась семейная пара с детьми.
Супруга автомобилиста, который упал в обморок, сумела активировать стояночный тормоз с пассажирского сиденья. Благодаря этому удалось избежать более серьезного ДТП. Инициатора аварии госпитализировали.
В Башкирии микроавтобус столкнулся с КамАЗом, передает «Царьград». Погибли пять человек.