Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Ленобласти

На днях четыре человека погибли в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Краснодарском крае, сообщал телеканал « 360 ».

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась от тяжелых повреждений. Сотрудники Госавтоинспекции организовали процессуальную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

По информации полиции, на 84-м километре Приозерского шоссе 42-летний водитель Daewoo Nexia совершил наезд на 69-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пожилая женщина получила смертельные травмы при наезде легковушки в Приозерском районе Ленобласти. Детали дорожного происшествия рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.