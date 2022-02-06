Водитель и пассажир Land Cruiser стали жертвами ДТП в Амурской области

Водитель и пассажир Land Cruiser стали жертвами ДТП в Амурской области Новости
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Ночное ДТП в поселке Магдагачи Амурской области закончилось гибелью двух человек. Подробности произошедшего рассказали в областном управлении ГИБДД.

Смертельная авария произошла около 03:30 воскресенья (21:30 субботы по Москве). В ведомстве не уточнили обстоятельства ДТП, отметив, что пострадали люди во внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. От полученных травм скончался водитель 1990 года рождения и его пассажир 1988 года рождения.

«В результате ДТП водитель 1990 и пассажир 1988 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются причины смертельной аварии.

 
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