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Водитель и две пассажирки пострадали при столкновении автобуса со столбом в Подмосковье

Водитель и две пассажирки пострадали при столкновении автобуса со столбом в Подмосковье
pexels.com

Пассажирский автобус врезался в столб в подмосковной Лобне. Дорожное происшествие случилось на улице Победы, передает источник РЕН ТВ.

По информации издания, в результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Врачи диагностировали водителю 1970 года рождения тупую травму живота, одна из пассажирок получила перелом ребер и ушиб грудной клетки, другая — рану височной области.

Сейчас стражи порядка выясняют причины и обстоятельства столкновения. При наличии оснований шофера автобуса могут привлечь к ответственности.

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