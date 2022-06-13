Водитель и две пассажирки пострадали при столкновении автобуса со столбом в Подмосковье

Пассажирский автобус врезался в столб в подмосковной Лобне. Дорожное происшествие случилось на улице Победы, передает источник РЕН ТВ.
По информации издания, в результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Врачи диагностировали водителю 1970 года рождения тупую травму живота, одна из пассажирок получила перелом ребер и ушиб грудной клетки, другая — рану височной области.
Сейчас стражи порядка выясняют причины и обстоятельства столкновения. При наличии оснований шофера автобуса могут привлечь к ответственности.