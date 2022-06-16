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Водитель грузовика стал жертвой массовой аварии в Подмосковье

Водитель грузовика стал жертвой массовой аварии в Подмосковье
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Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств случилось в городском округе Домодедово. Авария унесла жизнь одного человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в деревне Житнево. По информации издания, на проезжей части возле промзоны столкнулись две грузовые и две легковые машины.

В результате ДТП погиб 43-летний водитель одного из большегрузов. Специалисты выясняют обстоятельства и другие детали случившегося.

Сотрудник полиции из Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал массовое ДТП на трассе М-2 «Крым», передает «Царьград».

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