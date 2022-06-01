Водитель Audi погиб в ДТП с большегрузом под Тверью

Там не поделили дорогу автомобиль Audi Q7 и грузовик Isuzu. В результате аварии водитель иномарки погиб на месте, а мужчину за рулем большегруза госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом голени. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.