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Водитель Audi погиб в ДТП с большегрузом под Тверью

Водитель Audi погиб в ДТП с большегрузом под Тверью
https://pixabay.com/

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии под Тверью. Жертвой ДТП стал водитель легковушки.

Трагедия произошла в Зубцовском районе на 194-м километре трассы М-9 «Балтия», рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Там не поделили дорогу автомобиль Audi Q7 и грузовик Isuzu. В результате аварии водитель иномарки погиб на месте, а мужчину за рулем большегруза госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом голени. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

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RusNewsToday24
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