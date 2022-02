Вода с лимоном: как ее правильно употреблять

Фитнес-блогеры часто рекомендуют пить не простую воду, а именно с долькой лимона. Цитрусовые здорово освежают, к тому же тонизируют организм и помогают утолить жажду. Но знают ли блогеры, что их совет может оказаться гораздо ценнее? Медики пришли к неожиданному выводу и объяснили, зачем пить воду с лимоном.

Оказалось, что свежий вкус и приятный тонус — не единственные плюсы. Регулярное употребление лимонной воды способно здорово помочь будущим родителям и укрепить репродуктивную систему. А как именно вы узнаете из этой статьи.

Польза воды с лимоном для репродуктивной системы

© Depositphotos

Доктор медичних наук Люсия Гарсия из США сделала интересное открытие: ежедневное употребление хотя бы одного стакана лимонной воды повышает активность сперматозоидов и улучшает качества яйцеклетки. А всё благодаря регулярному поступлению в организм дополнительного витамина С.

Витамин С играет важную роль для выработки спермы и работы яйцеклеток. Это, в свою очередь, приводит к формированию здорового плода.

Чем полезен витамин С?

© Depositphotos

Мы часто слышим о том, что витамин С укрепляет иммунитет, но это далеко не единственное, что он делает. По своей природе этот компонент считается антиоксидантом. То есть, он нейтрализует вредные свобоные радикалы, которые могут навредить яйцеклеткам или сперматозоидам.

Помимо этого витамин С поможет будущим мамам лучше подготовиться и быстрее добиться результата. Лимонная вода повышает шансы забеременеть, так как положительно влияет на матку и повышает функцию яичников.

Также шансы забеременеть увеличиваются за счет усиленного развития фоликул и повышению подвижности сперматозоидов.

© Depositphotos

Включить лимонную воду в рацион проще простого. Достаточно просто добавить несколько долек фрукта в графин и периодически обновлять воду. Еще проще спортсменам — добавьте кусочек в спортивную бутылку. Кстати говоря, этот трюк препятствует образованию в ней неприятного запаха. Если эта статья была вам полезной, поделитесь ею со своими друзьями!

