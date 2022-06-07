Во Всеобщей итальянской конфедерации труда назвали взрывоопасной социальную ситуацию в стране

«Мы находимся перед лицом взрывоопасной социальной ситуации. Речь идет не только о низких зарплатах, но и об уровне нестабильности в работе и жизни, которого никогда прежде не было, об уровне неопределенности, незащищенности. Во многих случаях в эти годы были сокращены также государственные расходы на обеспечение социальных гарантий – от права на здоровье до права на школьное образование», — заявил Ландини.