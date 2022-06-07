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Во Всеобщей итальянской конфедерации труда назвали взрывоопасной социальную ситуацию в стране

Во Всеобщей итальянской конфедерации труда назвали взрывоопасной социальную ситуацию в стране
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини заявил, что стране грозит ситуация, которая чревата социальным взрывом, сообщает РИА Новости.

«Мы находимся перед лицом взрывоопасной социальной ситуации. Речь идет не только о низких зарплатах, но и об уровне нестабильности в работе и жизни, которого никогда прежде не было, об уровне неопределенности, незащищенности. Во многих случаях в эти годы были сокращены также государственные расходы на обеспечение социальных гарантий – от права на здоровье до права на школьное образование», — заявил Ландини.

По словам политика, в настоящее время в Италии принципиально важно поставить в центр внимания проблемы труда, борьбы с частичной занятостью, внимания к нуждам людей – от права на жилье до возможности профессионального обучения.

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