Во время кризиса люди покупают Samsung и Apple. Canalys опубликовала статистику рынка смартфонов по итогам первого квартала

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Согласно данным аналитиков Canalys, в первом квартале текущего года мировые поставки смартфонов рухнули на 11%. Это очень существенный спад, причинами которого являются неблагоприятные экономические условия и, как следствие, плохой спрос.





Глобальный рынок смартфонов сдерживался нестабильной бизнес-средой в первом квартале. На рынках наблюдался всплеск случаев COVID-19. Поставщики сталкиваются с серьезной неопределенностью из-за ситуации на Украине, продолжающихся карантинов в Китае и угрозы инфляции. Все это добавилось к традиционно невысокому сезонному спросу. Поставщики должны подготовиться к быстрому реагированию на возникающие возможности и риски, не отвлекаясь от своих долгосрочных стратегических планов. Хорошая новость заключается в том, что болезненная нехватка компонентов может решиться раньше, чем ожидалось

Несмотря на спад продаж, Samsung и Apple смогли нарастить свои доли. Корейский гигант лидирует с долей 24% против 22% годом ранее, а купертинский гигант благодаря успеху линейки iPhone 13 продолжает удерживать второе место с долей 18% против 15% год назад.





Остальные компании в пятёрке лидеров, а это Xiaomi, Oppo и Vivo, утратили позиции.