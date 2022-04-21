Во Владивостоке задержали семиклассника по подозрению в подготовке нападения на школу

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Правоохранители Владивостока
провели задержание ученика седьмого класса. Его подозревают в подготовке
теракта в здании образовательного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В ходе проверки было
установлено, что в 2021 году подросток стал интересоваться идеями запрещенного
в РФ террористического движения. По версии следствия, юный злоумышленник
собирался взорвать школу, для чего изготовил СВУ на даче у бабушки, а также приобрел
пневматический пистолет и два кухонных ножа.
Мальчик воспитывается в
семье без отца. Педагоги охарактеризовали его как тихого и спокойного ребенка.
В стенах учебного заведения его никто не обижал, сам он также не демонстрировал
признаки агрессивного поведения.
Стражи порядка возбудили
уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. Детали инцидента
выясняются.
В Симферополе силовики
предотвратили теракт на железной дороге, передает «Царьград».