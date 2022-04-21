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    Во Владивостоке задержали семиклассника по подозрению в подготовке нападения на школу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Во Владивостоке задержали семиклассника по подозрению в подготовке нападения на школу

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    Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

    Правоохранители Владивостока
    провели задержание ученика седьмого класса. Его подозревают в подготовке
    теракта в здании образовательного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

    В ходе проверки было
    установлено, что в 2021 году подросток стал интересоваться идеями запрещенного
    в РФ террористического движения. По версии следствия, юный злоумышленник
    собирался взорвать школу, для чего изготовил СВУ на даче у бабушки, а также приобрел
    пневматический пистолет и два кухонных ножа.

    Мальчик воспитывается в
    семье без отца. Педагоги охарактеризовали его как тихого и спокойного ребенка.
    В стенах учебного заведения его никто не обижал, сам он также не демонстрировал
    признаки агрессивного поведения.

    Стражи порядка возбудили
    уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. Детали инцидента
    выясняются.

    В Симферополе силовики
    предотвратили теракт на железной дороге, передает «Царьград».

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