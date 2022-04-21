Во Владивостоке задержали семиклассника по подозрению в подготовке нападения на школу

В ходе проверки было

установлено, что в 2021 году подросток стал интересоваться идеями запрещенного

в РФ террористического движения. По версии следствия, юный злоумышленник

собирался взорвать школу, для чего изготовил СВУ на даче у бабушки, а также приобрел

пневматический пистолет и два кухонных ножа.