Во Владимирской области задержали водителя минивэна с крупной партией наркотиков

Злоумышленника заключили под стражу. Его пассажирку депортировали из РФ.

При осмотре транспортного средства стражи порядка нашли восемь свертков с порошкообразным веществом, которое, как показала экспертиза, является наркотическим средством.

В салоне иномарки также находилась его знакомая. Оба являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

Согласно ее данным, сотрудники ГИБДД попросили подозрительного водителя остановиться, однако тот продолжил движение. Началась погоня, машину нарушителя заблокировали.

Правоохранители на трассе М-7 во Владимирской области задержали иностранца, в автомобиле которого обнаружили порядка 8 кг героина. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.