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Во Владимирской области задержали водителя минивэна с крупной партией наркотиков

Во Владимирской области задержали водителя минивэна с крупной партией наркотиков
pxhere.com

Правоохранители на трассе М-7 во Владимирской области задержали иностранца, в автомобиле которого обнаружили порядка 8 кг героина. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно ее данным, сотрудники ГИБДД попросили подозрительного водителя остановиться, однако тот продолжил движение. Началась погоня, машину нарушителя заблокировали.

В салоне иномарки также находилась его знакомая. Оба являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

При осмотре транспортного средства стражи порядка нашли восемь свертков с порошкообразным веществом, которое, как показала экспертиза, является наркотическим средством.

Злоумышленника заключили под стражу. Его пассажирку депортировали из РФ.

владимирская область наркотики уголовное дело
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