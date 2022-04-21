Во «ВКонтакте» запустили программу помощи малому и среднему бизнесу

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Компания VK (бывшая Mail.ru Group) объявила о запуске программы помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт ВКонтакте».





Как отмечает пресс-служба, программа призвана помочь предпринимателям успешно развивать своё дело в интернете, быстрее и проще начать привлекать клиентов и увеличивать продажи в новых условиях.

«Быстрый старт ВКонтакте» включает дополнительные меры поддержки: продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой.

В «Быстром старте ВКонтакте» можно выбрать одну из двух опций программы: «Базовую» и «Максимальную». «Базовая» (бесплатно до 1 июля 2022 года) позволяет получить скидку на рекламу, дополнительные возможности продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. «Максимальная» опция (1249 рублей в месяц) увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах «ВКонтакте», включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети.

Программа «Быстрый старт ВКонтакте» продлится три месяца.