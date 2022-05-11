Во «ВКонтакте» запустили отдельное мобильное приложение VK Клипы

загрузка...

Команда социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске отдельного мобильного приложения VK Клипы, в котором можно создавать короткие ролики вертикального формата.





Приложение VK Клипы доступно для мобильных устройств на основе iOS и Android для установки из App Store и Google Play.

Среди нововведений приложения — расширенные функции редактирования фрагментов видео: пересъёмка и досъёмка, разделение и объединение, смена порядка фрагментов, изменение длительности, цветовые фильтры, реверс и дублирование. Обновился максимальный хронометраж клипов: пользователи приложения теперь могут снимать и загружать ролики длительностью до трёх минут — вместо 60 секунду ранее. Также появилась поддержка Full HD и скорости до 60 кадров в секунд.

Для входа и регистрации в VK Клипах используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов экосистемы VK (бывшая Mail.ru Group). Благодаря этому все опубликованные пользователем клипы внутри ВКонтакте будут доступны и в отдельном приложении сервиса — и наоборот.

Кроме того, пользоваться некоторыми функциями VK Клипов в отдельном приложении стало возможно даже без авторизации или регистрации: например, смотреть ролики, читать комментарии, переходить в профили авторов и по хештегам и подборкам, а также искать новый контент для вдохновения.