во «ВКонтакте» теперь есть темная тема на всех платформах

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Команда «ВКонтакте» объявила о запуске тёмной темы для веб-версии на компьютерах. Как отмечает пресс-служба, это была одна из самых запрашиваемых функций со стороны пользователей.





Таким образом, теперь тёмную тему «ВКонтакте» можно включить на любом устройстве — в мобильном приложении для iOS и Android, в версии для компьютеров (vk.com) и в мобильной версии (m.vk.com).





Новая тема предлагает не только тёмный фон, но и пониженную контрастность. Как отмечают разработчики, с ней удобно пользоваться всеми сервисами соцсети при слабой освещённости.

Переключить тему можно в меню в верхнем правом углу. Или просто в профиле — на первое время разработчики оставили там пасхалку в виде большого переключателя. Кроме тёмной и светлой, можно выбрать системную тему: тогда «ВКонтакте» будет затемняться вместе с браузером или устройством, в зависимости от расписания в его настройках.