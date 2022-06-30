во «ВКонтакте» появились специальные отметки для госорганов

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Команда «ВКонтакте» сообщила о запуске новой функции. В соцсети начали тестировать процедуру дополнительной верификации страниц государственных организаций.





Сообщества получат специальную отметку, которая подтверждает, что страницу ведут официальные лица, связанные с государственным учреждением. Среди них — официальные странички школ, больниц и органов власти. Новая функция поможет отличить подтверждённые страницы государственных организаций от неофициальных сообществ и страничек.

В России представители госучреждений получат возможность подтвердить статус сообществ и их подлинность с помощью портала «Госуслуг». Воспользоваться функцией смогут создатели и администраторы страниц «ВКонтакте», которые одновременно имеют статус администратора или руководителя в личном кабинете организации на «Госуслугах».

После успешного завершения проверки на странице сообщества появится отметка государственной организации. Как отмечают разработчики, данная мера поможет снизить риск появления фейковых страниц, получения информации из непроверенных источников, а также станет дополнительной гарантией безопасности для пользователей.

Решение о подаче заявки администраторы сообществ будут принимать самостоятельно, получение отметки не является обязательным для создания сообщества «ВКонтакте».

В дальнейшем благодаря интеграции сервисов «Госуслуг» со «ВКонтакте» пользователи смогут, например, записаться на кружок или посмотреть расписание занятий через школьную страничку.