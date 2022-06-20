Во имя импортозамещения! «Ростех» создаёт новую компанию, которая объединит в себе разработку и производство микроэлектроники

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Государственная корпорация «Ростех» создаёт свою дочернюю компанию под названием «Кибертех». Она должна будет объединить в себе различные активы в областях микроэлектроники, фотоники, телекоммуникационных и сетевых технологий, производства оборудования, разработки ПО и так далее.





Помимо подразделений самого «Ростеха», в состав новой компании войти другие государственные или частные структуры, которые занимаются аппаратным или программным обеспечением, исследованиями в этой отрасли или выпуклом готовой продукции.

Непосредственно «Кибертеху» предстоит всеми вопросами импортозамещения критической инфраструктуры, оборудования, кибербезопасности и так далее. Также новая компания займётся привлечением финансовой поддержки со стороны государства, чтобы реализовать все эти проекты.

Руководство «Ростеха» поручило до 15 июля представить предложения по внесению активов в «Кибертех». Предполагается, что в новую компанию переведут активы «Спектра», «Элемента», Центра компьютерного моделирования, «РТ-Информ», «Систем управления», «РТ-Проектные технологии», Национального центра информатизации, «Национальных технологии» и Новосибирского института программных систем (НИПС).

По словам представителя «Ростеха», «перекомпоновка активов корпорации происходит исключительно под решение наиболее актуальных задач».

«Формирование нового холдинга и включение в его состав тех или иных активов относятся к компетенции наблюдательного совета корпорации. Соответствующий вопрос на рассмотрение набсовета не выносился, поэтому комментарии преждевременны», — заявил представитель компании.

При этом ранее правительство не поддержало идею передачи Ростеху доли «Ростелекома».