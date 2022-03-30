Во Франции с 1 апреля возобновят выдачу туристических виз россиянам

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Власти Франции приняли решение снять действующие ранее ограничения на выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических, сказано на официальном сайте генконсульства.
«Были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.
Теперь путешественникам из России не придется предоставлять сертификаты о вакцинации против коронавируса, одобренные в Евросоюзе. Также не нужно подтверждать наличие выданной ранее французской визы.
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