Во Франции с 1 апреля возобновят выдачу туристических виз россиянам

pexels.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pexels.com/PD

Власти Франции приняли решение снять действующие ранее ограничения на выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических, сказано на официальном сайте генконсульства.

«Были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.

Теперь путешественникам из России не придется предоставлять сертификаты о вакцинации против коронавируса, одобренные в Евросоюзе. Также не нужно подтверждать наличие выданной ранее французской визы.

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