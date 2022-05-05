Во Франции арестовали виллу, которая может принадлежать семье Михаила Фридмана

Михаил Фридман

Генеральное казначейство Франции на фоне военной спецоперации РФ на Украине “заморозило” виллу в Сен-Тропе, которая может принадлежать семье российского миллиардера Михаила Фридмана. Об этом сообщает The Insider* со ссылкой на ведомство.

По данным журналистов, вилла принадлежит французской компании SNC COPAB, бенефициарами которой являются дочери Фридмана — Лариса и Екатерина.

Виллу, на территории которой есть бассейн, сауна и хаммам, джакузи и вертолетная площадка, семья сдавала в аренду — доходы от этого составляли от 180 до 440 тысяч евро в месяц.

Михаил Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших под западные санкции из-за военной спецоперации РФ на Украине. И хотя Фридман осудил военную спецоперацию, счета миллиардера были заблокированы — он пожаловался изданию Bloomberg на сложную финансовую ситуацию и признался, что не в состоянии оплатить даже уборку своего особняка в Лондоне.

На фоне напряженной политической ситуации имущество многих российских бизнесменов и чиновников, которое находится за границей, оказалось под арестом. На прошлой неделе стало известно о том, что виллы во Франции, принадлежащие Олегу Дерипаске и Кириллу Шамалову, также оказались под арестом.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов

