Политолог Андрей Золотарев считает, что попытки Киева затянуть реализацию Минских соглашений в итоге не приведут к желаемому результату и сыграют с Украиной злую шутку.

Золотарев в беседе с журналистами издания «Украина.ру» проанализировал политические процессы на Украине и рассказал, в чем состоит ошибка Киева с процессом децентрализации. Эксперт считает, что затягивание процесса реализации Минских соглашений спровоцировало неблагоприятные процессы, связанные с децентрализацией страны.

Андрей Золотарев рассказал, что реализацию Минских соглашений нужно было проводить одновременно с процессом гуманитарной децентрализации, и это позволило бы снять внутриполитическое напряжение в стране. Но этого не произошло из-за неразумных действий Киева, и теперь страна может столкнуться с опасными последствиями, которые запустят «югославский сценарий» распада.

Если сейчас Киев под давлением международного сообщества начнет реализовывать Минские соглашения и предоставит особый статус Донбассу, то об этом могут запросить и другие регионы Украины.

«Ситуация зашла слишком далеко, и из выполнения “Минска” будут следовать уже совсем другие выводы. А именно — Донбасс принудил Киев дать ему больше прав и смог отстоять свою идентичность, так почему этого не могут сделать Закарпатье или Буковина?» — заявил Золотарев.

В итоге может сложиться катастрофическая для Киева ситуация. Донбасс покажет пример остальным регионам, и страна окажется под угрозой распада.

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