Внутренняя кухня военных Донбасса: как силы ДНР борются с диверсантами – спецрепортаж

«Мы охраняем стратегически важные объекты от диверсантов и врагов. На объекте пока не было (инцидентов — Прим. ред.), но все может быть. Благодаря нашему командованию, в первый месяц нашей мобилизации была проведена физическая, тактическая и моральная подготовка. Проводились тактические занятия по обороне, захвату зданий. Выучили уставы. Занятия проходили в группах из двух–трех человек», — отметил военнослужащий.