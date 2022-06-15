Внутренняя кухня военных Донбасса: как силы ДНР борются с диверсантами – спецрепортаж

Огромное количество мужчин из Донецкой Народной Республики встали на защиту своих домов, когда началась спецоперация России. Многие из них попали в Народную милицию ДНР после объявленной мобилизации. Спецкор «Народных Новостей» поговорил с одним из таких военнослужащих, который сегодня охраняет особо важный объект.
Как рассказал новобранец республиканской армии с позывным Снежок, все мобилизованные мужчины прошли краткий курс обучения. Именно там в индивидуальном порядке будущим военным дали необходимые для службы знания.
«Мы охраняем стратегически важные объекты от диверсантов и врагов. На объекте пока не было (инцидентов — Прим. ред.), но все может быть. Благодаря нашему командованию, в первый месяц нашей мобилизации была проведена физическая, тактическая и моральная подготовка. Проводились тактические занятия по обороне, захвату зданий. Выучили уставы. Занятия проходили в группах из двух–трех человек», — отметил военнослужащий.
Теоретические знания уже пригодились на практике.
«На практике уже пришлось столкнуться с задачей обхода территории по часам, ведением караульной службы, пропускной системой: пригодились знания как досматривать сотрудников, въезжающие или выезжающие автомобили так, чтобы на объект не было завезено что-то опасное», — продолжил собеседник НН.
Процесс обучения мобилизованных граждан ДНР был организован так, чтобы люди сразу проходили обучение в местах будущей дислокации. Снежок признался, что несмотря на службу без происшествий, он хочет поскорее вернуться домой.
«Служба идет хорошо, но хочется побыстрее домой», — поделился мужчина.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.