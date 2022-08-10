Внучки звезды «Сватов» Добронравова стали копией деда

Фильм «Легенды Орленка» рассказывает историю пятерых детей, отправившихся в лагерь. Одна из героинь случайным образом пробуждает каменного старца, после чего компании придется сражаться в битве между добром и злом. Героям предстоит отправиться на поиски разгадки тайны, которая поможет им не дать злодеям захватить власть над миром.