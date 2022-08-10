Внучки звезды «Сватов» Добронравова стали копией деда

Сын актера Федора Добронравова Виктор появился на публике с двумя дочерями.
Добронравов со своей супругой Александрой Торгушниковой и их детьми пришел на премьеру семейной комедии «Легенды Орленка» в кинотеатре «Октябрь». Многие не смогли не отметить сходство подрастающих дочерей с их знаменитым дедушкой.
Фильм «Легенды Орленка» рассказывает историю пятерых детей, отправившихся в лагерь. Одна из героинь случайным образом пробуждает каменного старца, после чего компании придется сражаться в битве между добром и злом. Героям предстоит отправиться на поиски разгадки тайны, которая поможет им не дать злодеям захватить власть над миром.